Водитель самосвала, въехавший в военные автобусы в Подмосковье, вину не признает
Водитель самосвала, наехавший на колонну военных автобусов в Московской области, вину не признает, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
Он считает, что военные не обеспечили безопасность прохождения колонны. Мужчина задержан.
ДТП произошло на Новорижском шоссе на территории Красногорска на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово. Самосвал протаранил колонну автобусов Минобороны РФ. Водитель большегруза задержан. В результате погибли 4 военнослужащих, более 40 пострадали.
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