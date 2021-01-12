Водитель самосвала, въехавший в военные автобусы в Подмосковье, вину не признает

Водитель самосвала, наехавший на колонну военных автобусов в Московской области, вину не признает, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Он считает, что военные не обеспечили безопасность прохождения колонны. Мужчина задержан.

Минобороны: Более 40 военных пострадали при ДТП в Подмосковье

ДТП произошло на Новорижском шоссе на территории Красногорска на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово. Самосвал протаранил колонну автобусов Минобороны РФ. Водитель большегруза задержан. В результате погибли 4 военнослужащих, более 40 пострадали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПАвария
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