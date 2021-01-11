Более 40 военных пострадали при ДТП в Подмосковье

Более 40 военнослужащих пострадали при ДТП с автобусами Минобороны в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство.

По данным Минобороны, состояние одного из пострадавших расценивается как крайне тяжелое. Среди полученных травм - переломы, ушибы, ссадины.

ДТП произошло на Новорижском шоссе на территории Красногорска на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово. Самосвал протаранил колонну автобусов Минобороны РФ. Водитель большегруза задержан. В результате погибли 4 военнослужащих.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН рассказал, какой в российской армии процент небоевых потерь

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ФОТО: РИА Новости
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