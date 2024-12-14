Водитель Porshe сбила женщину с ребенком на тротуаре в новой Москве

Уточняется, что 9-летний мальчик от полученных травм скончался в больнице. Пострадавшая женщина, которая приходится ребенку няней, госпитализирована с травмами.



На месте аварии в деревне Зименки работают сотрудники ГАИ и прокуратуры.

Ранее водитель автомобиля погиб после столкновения с электробусом на Воздвиженке в центре столицы, автомобиль потушили, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

