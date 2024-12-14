Водитель Porshe сбила женщину с ребенком на тротуаре в новой Москве
14 декабря 202417:02
Водитель Porshe выехала на тротуар и наехала на женщину с ребенком в новой Москве, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Уточняется, что 9-летний мальчик от полученных травм скончался в больнице. Пострадавшая женщина, которая приходится ребенку няней, госпитализирована с травмами.
На месте аварии в деревне Зименки работают сотрудники ГАИ и прокуратуры.
Ранее водитель автомобиля погиб после столкновения с электробусом на Воздвиженке в центре столицы, автомобиль потушили, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды
- Водитель Porshe сбила женщину с ребенком на тротуаре в новой Москве
- На трассе «Воронеж-Луганск» произошло ДТП с автобусом и грузовиком МО
- Рогов: ВС РФ водрузили триколор в Курахово
- В Сан-Франциско нашли мертвым бывшего сотрудника OpenAI
- Медведев назвал возможным появление в составе России новых регионов
- Тигр Борис преодолел 200 километров, чтобы воссоединиться с подругой детства
- Путин призвал уделять особое внимание поддержке ветеранов спецоперации
- Продажа билетов на балет «Щелкунчик» по «Пушкинской карте» начнется 15 декабря
- Отечественная мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru