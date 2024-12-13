В ДТП скончался глава департамента Минобрнауки
13 декабря 202403:02
В Москве в автомобильной аварии скончался директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олег Чурилов, сообщают «Известия».
ДТП произошло на Ленинградском проспекте. Мужчину сбила машина. Его доставили в больницу, но спасти не удалось.
При участии Чурилова были реализованы крупные государственные программы, национальные и федеральные проекты, направленные на поддержку молодых ученых и технологических предпринимателей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru