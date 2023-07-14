Зампред Госдумы Борис Чернышов попал в ДТП
14 июля 202311:25
Зампред Госдумы Борис Чернышов попал в ДТП возле аэропорта «Шереметьево». Об этом он подтвердил НСН в телефонном разговоре.
Авария произошла накануне вечером, когда автомобиль депутата направлялся в сторону аэропорта. Сейчас Чернышов находится в больнице. По его словам, кроме него пострадавших в результате происшествия нет. Врачи наложили лангету на руку во избежание старой травмы, отметил политик.
«За рулем был профессиональный водитель, я говорил по телефону на заднем сидении. Даже не понял, что случилось», - написал в своем Telegram-канале депутат.
Он поблагодарил врачей за квалифицированную помощь, а также неравнодушных горожан, которые весь день отправляют ему слова поддержки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru