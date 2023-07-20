СМИ: В ДТП на Рублевке погиб топ-менеджер «Ростелекома»

Топ-менеджер «Ростелекома» Антон Калинин погиб в ДТП на Рублевке в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT.

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По информации источника, он разбился на мотоцикле. Авария произошла на 17-м километре Рублево-Успенского шоссе вечером в среду. 32-летний Калинин, занимавший должность главы направления по внутреннему контролю «Ростелекома» ехал на своём «Дукати» в сторону деревни Борки и врезался в автобус.

Мужчину госпитализировали с множественными переломами, позже он умер в больнице.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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