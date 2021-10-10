Водитель Mercedes, в котором в Сочи ехала Собчак, признал вину в смертельном ДТП

Сообщается, что 40-летний Олег Цой, за рулем Mercedes, совершил обгон и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с Volkswagen, который также задел микроавтобус с десятью пассажирами, их них никто не пострадал, пишет Газета.ru.

В результате ДТП на месте скончалась пассажирка Volkswagen 1986 года рождения. А вторая пассажирка 1991 года рождения и водитель 1993 года рождения с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в городскую больницу №8. Там женщина из Volkswagen скончалась.

Напомним, инцидент произошел накануне около 21:00 на трассе Адлер - Альпика Сервис.

