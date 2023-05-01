Водитель Kia сбил двух детей на востоке Москвы
Двое детей попали под колеса иномарки на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.
В полиции уточнили, что ДТП произошло на Никитинской улице, возле дома 24, где несовершеннолетние переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
«Водитель автомобиля Kia, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на двух несовершеннолетних детей», - отмечается в сообщении.
Пострадавшие были госпитализированы.
Ранее четыре человека, в том числе двое детей, погибли в массовом ДТП на Киевском шоссе в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru