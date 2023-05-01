Водитель Kia сбил двух детей на востоке Москвы

Двое детей попали под колеса иномарки на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

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В полиции уточнили, что ДТП произошло на Никитинской улице, возле дома 24, где несовершеннолетние переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Водитель автомобиля Kia, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на двух несовершеннолетних детей», - отмечается в сообщении.

Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее четыре человека, в том числе двое детей, погибли в массовом ДТП на Киевском шоссе в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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