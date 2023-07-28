Водитель каршеринга сбил курьера на велосипеде на севере Москвы
Курьер на велосипеде попал под колёса автомобиля каршеринга в Бумажном проезде в Москве, сообщает «Вечерняя Москва».
Очевидцы рассказали, что инцидент произошёл в районе дома №14, строение 2. Велосипедист выехал на проезжую часть в неположенном месте, а водитель автомобиля не успел среагировать и сбил его.
На место происшествия вызвали сотрудников полиции, а также бригаду скорой помощи, которая доставила курьера в больницу.
Ранее на Ставрополье автомобиль «Лада Гранта» проигнорировал запрещающий сигнал семафора и выехал на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с электричкой. Погибли водитель и пассажир легковушки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru