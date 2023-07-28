Водитель каршеринга сбил курьера на велосипеде на севере Москвы

Курьер на велосипеде попал под колёса автомобиля каршеринга в Бумажном проезде в Москве, сообщает «Вечерняя Москва».

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Очевидцы рассказали, что инцидент произошёл в районе дома №14, строение 2. Велосипедист выехал на проезжую часть в неположенном месте, а водитель автомобиля не успел среагировать и сбил его.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции, а также бригаду скорой помощи, которая доставила курьера в больницу.

Ранее на Ставрополье автомобиль «Лада Гранта» проигнорировал запрещающий сигнал семафора и выехал на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с электричкой. Погибли водитель и пассажир легковушки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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