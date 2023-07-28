Пьяный священник устроил ДТП и оскорбил матом полицейских
Нетрезвый священник оскорбил матом полицейских, которые задержали его на месте ДТП, и заявил, что переходит в ислам. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 53-летний клирик Волгоградской и Камышинской епархии Сергей Акимочкин, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, протаранил несколько машин. Пострадавших в результате ДТП нет.
Священнослужитель попытался покинуть место аварии. Вырываясь из рук сотрудников правоохранительных органов, священник оскорбил их нецензурной бранью.
Полицейским удалось задержать нарушителя. Уезжая в автомобиле полиции, Акимочкин заявил, что переходит в ислам.
Сообщается, что ранее священник уже был осужден за публичное оскорбление и причинение телесных повреждений представителю власти при исполнении им своих должностных обязанностей.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что духовенству следует отказаться от раздражающей роскоши в то время, когда вся страна «ограничивает себя, жертвуя ради ближних». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru