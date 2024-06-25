Водитель «Камаза» пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Украинский FPV-дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль «Камаз» в Белгородской области, пострадал водитель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
ЧП произошло на дороге Архангельское-Муром в Шебекинском городском округе. Беспилотник ударил по грузовику сельскохозяйственного предприятия.
При атаке пострадал водитель, он получил сотрясение мозга, осколочные ранения лица и ноги. Мужчину госпитализируют в городскую больницу №2 Белгорода.
Ранее Гладков сообщил, что в селе Беловское женщина погибла в результате попадания украинского снаряда в частный дом, пишет 360.ru.
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