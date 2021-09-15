Водитель и пассажир мотоцикла госпитализированы после ДТП в центре Москвы

Мотоцикл столкнулся с автомобилем «ГАЗель» при перестроении, в результате повреждения бензобака мотоцикл загорелся. Авария произошла у дома 2 на Смоленской площади.

Госпитализированы мужчина 1990 года рождения и его пассажирка 1992 года рождения. Они получили термические ожоги и ссадины.

В результате ДТП было ограничено движение по двум правым полосам внутренней стороны Садового кольца.



