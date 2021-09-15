Водитель и пассажир мотоцикла госпитализированы после ДТП в центре Москвы
ДТП с мотоциклом произошло на Садовом кольце в Москве, в результате два человека были госпитализированы, передает РИА Новости.
Мотоцикл столкнулся с автомобилем «ГАЗель» при перестроении, в результате повреждения бензобака мотоцикл загорелся. Авария произошла у дома 2 на Смоленской площади.
Госпитализированы мужчина 1990 года рождения и его пассажирка 1992 года рождения. Они получили термические ожоги и ссадины.
В результате ДТП было ограничено движение по двум правым полосам внутренней стороны Садового кольца.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 841 / сут.
Умерли
195 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 039 / сут.
- Сборная России выиграла онлайн-олимпиаду по шахматам
- Цены на газ в Европе снизились после рекордного скачка
- Лукашенко намерен помиловать 13 человек
- Скончался бизнесмен Владимир Сиротинский
- Задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки под Орлом
- Пять человек погибли на юге Франции во время шторма на море
- У самолета с рейсом Йошкар-Ола - Москва произошел отказ двигателя
- Apple сняла с продажи две модели iPhone после презентации новинок
- Суд арестовал дезинсектора по делу о смертельном отравлении арбузом
- «Спартак» проиграл матч с варшавской «Легией»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru