Водитель большегруза намеревался покончить с собой после ДПТ

«Весь груз оказался на дороге. Водитель снес столб и ограждение дороги, вылетел через лобовое и чудом остался жив. Отделался лишь шоком и царапинами», — цитирует СМИ источник в правоохранительных органах.

Водитель после инцидента из-за страха перед выплатой компенсации за дорогостоящий груз собирался покончить с собой. Мужчину заметили с трассы и успели спасти.

