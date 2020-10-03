Водитель большегруза намеревался покончить с собой после ДПТ

Водитель фуры с бытовой химией, которая перевернулась на трассе М4 «Дон» под Воронежем, пытался покончить с собой, сообщает телеканал «360».

Водитель погиб под переходом, снесённым КАМАЗом в Екатеринбурге

«Весь груз оказался на дороге. Водитель снес столб и ограждение дороги, вылетел через лобовое и чудом остался жив. Отделался лишь шоком и царапинами», — цитирует СМИ источник в правоохранительных органах.

Водитель после инцидента из-за страха перед выплатой компенсации за дорогостоящий груз собирался покончить с собой. Мужчину заметили с трассы и успели спасти.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияГрузовики
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