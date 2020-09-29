Водитель погиб под переходом, снесённым КАМАЗом в Екатеринбурге
В Свердловской области на 193 километре дороги М-5 "Урал" произошло обрушение надземного пешеходного перехода, передаёт агентство РИА Новости. По предварительным данным, виновник происшествия, водитель КамАЗа, погиб.
Как сообщает региональное управление МЧС, во вторник вечером грузовик из-за превышения разрешённых габаритов повредил пешеходный мост. В результате конструкция рухнула на трассу. Движение по автомагистрали закрыто с 18:55.
Собеседник из экстренных служб Свердловской области сообщил агентству РИА Новости об одном погибшем: им стал водитель грузовика, спровоцировавшего крушение.
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