Водитель бензовоза погиб в ДТП на трассе М-11 «Нева» в Тверской области
3 сентября 202420:29
В Тверской области на трассе М-11 «Нева» произошло ДТП, в результате которого погиб водитель бензовоза. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожар, возникший на месте происшествия, был ликвидирован.
По информации ведомства, авария произошла на 187-м километре трассы в Калининском районе, где столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. В результате погиб водитель бензовоза, другие участники аварии не пострадали.
Сотрудники полиции Тверской области занимаются расследованием обстоятельств произошедшего, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская пловчиха Лукьяненко завоевала золото Паралимпиады и установила рекорд
- Новый фильм Альмодовара сорвал 18-минутные овации в Венеции
- Водитель бензовоза погиб в ДТП на трассе М-11 «Нева» в Тверской области
- Запрет на строительство микроквартир в Подмосковье начнет действовать 1 января
- Опрос: 35,1% россиян побывали за границей летом
- США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете помощи Украине
- «Прощай, Comedy»: Канделаки рассказала о работе Харламова на посту продюсера проекта
- Российские пловцы завоевали медали Паралимпийских игр в Париже
- Путин представил кандидатов на пост главы Кабардино-Балкарии
- СМИ: Девочке-квадроберу, которую осудила на сцене Миа Бойка, наймут психолога
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru