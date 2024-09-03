Водитель бензовоза погиб в ДТП на трассе М-11 «Нева» в Тверской области

В Тверской области на трассе М-11 «Нева» произошло ДТП, в результате которого погиб водитель бензовоза. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар, возникший на месте происшествия, был ликвидирован.

Грузовик с урановыми отходами попал в ДТП в Киргизии

По информации ведомства, авария произошла на 187-м километре трассы в Калининском районе, где столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. В результате погиб водитель бензовоза, другие участники аварии не пострадали.

Сотрудники полиции Тверской области занимаются расследованием обстоятельств произошедшего, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ТрассаВзрывПожар

Горячие новости

Все новости

партнеры