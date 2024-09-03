Водитель бензовоза погиб в ДТП на трассе М-11 «Нева» в Тверской области

ЦБ сообщил о замедлении экономической активности в России Часть Алушты и несколько сел в Крыму остались без света В России впервые разрешён импорт пива из Северной Кореи CAS дисквалифицировал российскую бегунью Татьяну Томашову на 10 лет С начала года продажи аудиокассет на Wildberries увеличились в 10 раз