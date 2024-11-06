Водитель автобуса в Уфе уволен после инцидента с картой школьника
Водитель частного перевозчика в Уфе, отчитавший школьника за попытку расплатиться картой школьника, был уволен. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
Инцидент произошел на маршруте № 277 и был зафиксирован на видео, которое распространилось в социальных сетях. На записи водитель отказывается принять карту школьника в качестве оплаты за проезд, настаивая на наличных или онлайн-платежах.
Министерство транспорта совместно с администрацией Уфы приняло решение уволить водителя за некорректное поведение. Также с перевозчиком «Арбат+» была проведена работа, и ему вынесено предупреждение, чтобы избежать повторения подобных инцидентов в будущем.
С 2019 года в Башкортостане действует единая транспортная карта «Алга», которая позволяет оплачивать проезд различными способами, включая карту школьника. На сегодняшний день все 67 действующих перевозчиков региона, включая «Арбат+», подключены к системе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru