Водитель автобуса в Уфе уволен после инцидента с картой школьника

Водитель частного перевозчика в Уфе, отчитавший школьника за попытку расплатиться картой школьника, был уволен. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Инцидент произошел на маршруте № 277 и был зафиксирован на видео, которое распространилось в социальных сетях. На записи водитель отказывается принять карту школьника в качестве оплаты за проезд, настаивая на наличных или онлайн-платежах.