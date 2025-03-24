Водитель автобуса объяснил причину смертельного ДТП в Крыму

Водитель автобуса, который столкнулся с грузовиком в Симферополе, объяснил, что потерял управление из-за солнца. Его слова приводит РЕН ТВ.

По последним данным, в результате ДТП погибли шесть человек, еще 19 были госпитализированы. Авария произошла на трассе Симферополь – Евпатория.

Число погибших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до пяти

Сотрудники Госавтоинспекции также установили, что водитель был трезв. По его словам, его ослепило солнце, в результате чего он не заметил стоящий на обочине грузовик с прицепом и влетел в него.

Ранее по факту ДТП следователи возбудили уголовное дело, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МВД Крыма
ТЕГИ:ПогибшиеКрымДТП

Горячие новости

Все новости

партнеры