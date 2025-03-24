Водитель автобуса объяснил причину смертельного ДТП в Крыму

Сотрудники Госавтоинспекции также установили, что водитель был трезв. По его словам, его ослепило солнце, в результате чего он не заметил стоящий на обочине грузовик с прицепом и влетел в него.

Ранее по факту ДТП следователи возбудили уголовное дело, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

