Водитель автобуса объяснил причину смертельного ДТП в Крыму
Водитель автобуса, который столкнулся с грузовиком в Симферополе, объяснил, что потерял управление из-за солнца. Его слова приводит РЕН ТВ.
По последним данным, в результате ДТП погибли шесть человек, еще 19 были госпитализированы. Авария произошла на трассе Симферополь – Евпатория.
Сотрудники Госавтоинспекции также установили, что водитель был трезв. По его словам, его ослепило солнце, в результате чего он не заметил стоящий на обочине грузовик с прицепом и влетел в него.
Ранее по факту ДТП следователи возбудили уголовное дело, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru