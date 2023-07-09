В Сочи около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней

В Сочи в районе Хоста бурлящими потоками воды унесло порядка десяти автомобилей, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю.

Водный «мир». Сочи затопили ливни

Из-за сильных и продолжительных дождей Сочи затопило. Городская администрация сообщила, что за ночь в Хостинском районе Сочи выпало около 80 мм осадков.

На месте ЧП круглосуточно работает оперативный штаб. Вдобавок к устранению последствий непогоды привлекли 60 рабочих и 15 единиц техники.

Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в ближайшие часы и ночью в городе прогнозируются ухудшение погоды с выпадением большого количества осадков и возможным прохождением смерчей над морем. Пляжи остаются закрытыми для купания, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/opershtab23
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