В Сочи около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней
В Сочи в районе Хоста бурлящими потоками воды унесло порядка десяти автомобилей, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю.
Из-за сильных и продолжительных дождей Сочи затопило. Городская администрация сообщила, что за ночь в Хостинском районе Сочи выпало около 80 мм осадков.
На месте ЧП круглосуточно работает оперативный штаб. Вдобавок к устранению последствий непогоды привлекли 60 рабочих и 15 единиц техники.
Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в ближайшие часы и ночью в городе прогнозируются ухудшение погоды с выпадением большого количества осадков и возможным прохождением смерчей над морем. Пляжи остаются закрытыми для купания, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru