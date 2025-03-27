Семейная пара врачей из Татарстана погибла при крушении батискафа в Египте
При крушении батискафа в египетской Хургаде погибла семейная пара врачей Валиуллиных из Татарстана. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы республики сообщает РИА Новости.
Отмечается, что вместе с Валиуллиными отдыхали двое их детей, в настоящее время они находятся в больнице.
Также в пресс-службе добавили, что республиканский Минздрав будет поддерживать связь с родственниками погибших.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что все расходы, связанные с эвакуацией тел погибших и лечением пострадавших российских туристов в Египте, возьмёт на себя страховая компания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru