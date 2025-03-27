Семейная пара врачей из Татарстана погибла при крушении батискафа в Египте

Отмечается, что вместе с Валиуллиными отдыхали двое их детей, в настоящее время они находятся в больнице.

Также в пресс-службе добавили, что республиканский Минздрав будет поддерживать связь с родственниками погибших.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что все расходы, связанные с эвакуацией тел погибших и лечением пострадавших российских туристов в Египте, возьмёт на себя страховая компания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».