Семейная пара врачей из Татарстана погибла при крушении батискафа в Египте

При крушении батискафа в египетской Хургаде погибла семейная пара врачей Валиуллиных из Татарстана. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы республики сообщает РИА Новости.

Число погибших в батискафе у берегов Хургады россиян выросло до пяти

Отмечается, что вместе с Валиуллиными отдыхали двое их детей, в настоящее время они находятся в больнице.

Также в пресс-службе добавили, что республиканский Минздрав будет поддерживать связь с родственниками погибших.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что все расходы, связанные с эвакуацией тел погибших и лечением пострадавших российских туристов в Египте, возьмёт на себя страховая компания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ЕгипетПогибшиеВрачиТатарстанбатискаф

Горячие новости

Все новости

партнеры