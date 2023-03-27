Во время стрельбы в кафе Новосибирска пострадала девушка
Нетрезвый мужчина устроил стрельбу в кафе Новосибирска. В результате пострадала 20-летняя сотрудница заведения, сообщило СУСК РФ по Новосибирской области.
По данным следователей, в ночь на понедельник после конфликта с компанией из пяти человек мужчина вернулся в кафе с ружьем и открыл стрельбу. Он произвел не менее трех выстрелов. Однако молодые люди оказали активное сопротивление стрелявшему, они избили его и задержали.
Сейчас открывший стрельбу госпитализирован, как и девушка, пострадавшая в ходе конфликта мужчин.
Отмечается, что ссора произошла «по незначительному поводу». Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
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