Во время стрельбы в кафе Новосибирска пострадала девушка

Нетрезвый мужчина устроил стрельбу в кафе Новосибирска. В результате пострадала 20-летняя сотрудница заведения, сообщило СУСК РФ по Новосибирской области.

По данным следователей, в ночь на понедельник после конфликта с компанией из пяти человек мужчина вернулся в кафе с ружьем и открыл стрельбу. Он произвел не менее трех выстрелов. Однако молодые люди оказали активное сопротивление стрелявшему, они избили его и задержали.