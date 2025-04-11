В Киргизии неизвестные закидали камнями поезд с туристами из Европы

Неизвестные закидали камнями поезд с туристами из Европы в Чуйской области Киргизии. Об этом рассказали в пресс-службе «Кыргыз темир жолу» («Киргизских железных дорог»).

Как отметили в организации, инцидент произошел на перегоне Кант – Аламедин.

«Неизвестные лица совершили акт вандализма, закидав камнями и разбив окна в вагонах туристического поезда, следовавшего из города Балыкчы (Иссык-Кульская область) с иностранными туристами из стран Европы», - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что пострадал сотрудник поездной бригады. Ведутся следственные мероприятия для установления обстоятельств ЧП.

Ранее в Киргизии задержали 30 членов террористической группы, планировавших теракты против чиновников, сотрудников спецслужб, правоохранителей, напоминает RT.

