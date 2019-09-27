Во время спектакля на сцене калужского ТЮЗа умер «Ангел»
Актёр калужского Театра юного зрителя умер на сцене во время спектакля «Очень простая история». 57-летний Андрей Семёнов исполнял в нём роль Ангела. По имеющейся информации, у артиста оторвался тромб. Спасти его не удалось.
Добавим, свою первую роль Андрей Семёнов сыграл в 1992 году в спектакле «Женитьба» по произведению Николая Гоголя. Творческая биография актёра насчитывает свыше 30 ролей.
Ранее сегодня НСН сообщала, что в Москве был экстренно госпитализирован актер театра и кино Виктор Балабанов. Отмечалось, что у известного артиста возникли проблемы с сердцем – у него диагностирована желудочная тахикардия.
Напомним, Виктор Балабанов получил известность и признание публики, исполнив множество ролей не только на театральных подмостках, но и в популярных сериалах. В их числе «Солдаты», «Зверобой», «Час Волкова» и «Глухарь».
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