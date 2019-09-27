Во время спектакля на сцене калужского ТЮЗа умер «Ангел»

Актёр калужского Театра юного зрителя умер на сцене во время спектакля «Очень простая история». 57-летний Андрей Семёнов исполнял в нём роль Ангела. По имеющейся информации, у артиста оторвался тромб. Спасти его не удалось.

Добавим, свою первую роль Андрей Семёнов сыграл в 1992 году в спектакле «Женитьба» по произведению Николая Гоголя. Творческая биография актёра насчитывает свыше 30 ролей.