Во время пожара на складе в Красноярске погибли три пожарных и работник

Мэр Красноярска Сергей Еремин подтвердил, что во время пожара на складе автозапчастей в Красноярске погибли трое пожарных и работник склада.

Глава города уточнил, что пожарные отправились на поиски работника, пытаясь его спасти. При этом все они погибли, написал Еремин в Instagram, выразив соболезнование родным и близким погибших.