Во время пожара на складе в Красноярске погибли три пожарных и работник
Мэр Красноярска Сергей Еремин подтвердил, что во время пожара на складе автозапчастей в Красноярске погибли трое пожарных и работник склада.
Глава города уточнил, что пожарные отправились на поиски работника, пытаясь его спасти. При этом все они погибли, написал Еремин в Instagram, выразив соболезнование родным и близким погибших.
Пожар на складе автозапчастей «Автотрейд» в Красноярске произошел сегодня утром. Площадь, охваченная огнем, оказалась 3,9 тыс. кв. метров. Полностью обрушилась кровля склада. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
На данный момент пожар локализован, передает ТАСС.
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