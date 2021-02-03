Во время пожара на складе в Красноярске погибли три пожарных и работник

Мэр Красноярска Сергей Еремин подтвердил, что во время пожара на складе автозапчастей в Красноярске погибли трое пожарных и работник склада.

Глава города уточнил, что пожарные отправились на поиски работника, пытаясь его спасти. При этом все они погибли, написал Еремин в Instagram, выразив соболезнование родным и близким погибших.

При тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске погибли три человека

Пожар на складе автозапчастей «Автотрейд» в Красноярске произошел сегодня утром. Площадь, охваченная огнем, оказалась 3,9 тыс. кв. метров. Полностью обрушилась кровля склада. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

На данный момент пожар локализован, передает ТАСС.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
ТЕГИ:КрасноярскПожар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры