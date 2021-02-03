При тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске погибли три человека

Пропавшие при тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске пожарные обнаружены погибшими. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник издания сообщил, что сотрудники пожарной службы погибли при обрушении кровли. Он добавил, что связь с пожарными была утеряна более часа назад, а объем кислорода в баллонах рассчитан максимум на 40 минут.