При тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске погибли три человека
3 февраля 202110:21
Пропавшие при тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске пожарные обнаружены погибшими. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Источник издания сообщил, что сотрудники пожарной службы погибли при обрушении кровли. Он добавил, что связь с пожарными была утеряна более часа назад, а объем кислорода в баллонах рассчитан максимум на 40 минут.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе в Красноярске достигла более 3,5 тысяч кв. метров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru