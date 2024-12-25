Во время крушения самолета в Казахстане выжили 32 человека

В результате крушения самолета в Казахстане выжили 32 человека, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

«Птицы, взрыв баллона и отказ систем»: Версии крушения самолета в Казахстане

Власти Мангистауской области Казахстана сообщили, что на месте крушения обнаружены четыре погибших.

По данным издания Orda, на борту упавшего самолета взорвался кислородный баллон. Очевидцы рассказали, что пассажиры начали терять сознание.

Борт летел из Баку в Грозный, напоминает «Свободная пресса». Однако из-за тумана в Чечне был перенаправлен в Махачкалу. Всего там находились 67 человек, включая членов экипажа: 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три — Киргизии.

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