Во время беспорядков в узбекистанском Нукусе погибли 18 человек

При этом по словам пресс-секретаря Национальной гвардии Узбекистана Даврона Джуманиязова, 243 человека получили ранения и обратились в больницы, а 149 из них получили первую помощь и были отпущены домой.

Джуманиязов подчеркнул, что на сегодняшний день в больницах находятся 94 человека, среди них есть тяжело раненные сотрудники правоохранительных органов.

С 3 июля в Каракалпакии был введен режим ЧП из-за беспорядков, которые прошли там 1 июля. Они были вызваны изменениями в конституции Узбекистана, связанными со статусом региона, напоминает РЕН ТВ. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с депутатами Верховного совета и активом Каракалпакии призвал народ страны к единству, подчеркивает RT.

