Во время беспорядков в узбекистанском Нукусе погибли 18 человек
В ходе беспорядков в Нукусе 1-2 июля погибли 18 человек от полученных серьезных травм. Об этом заявил прокурор отдела Генпрокуратуры Узбекистана Аброр Маматов в ходе онлайн-брифинга.
При этом по словам пресс-секретаря Национальной гвардии Узбекистана Даврона Джуманиязова, 243 человека получили ранения и обратились в больницы, а 149 из них получили первую помощь и были отпущены домой.
Джуманиязов подчеркнул, что на сегодняшний день в больницах находятся 94 человека, среди них есть тяжело раненные сотрудники правоохранительных органов.
С 3 июля в Каракалпакии был введен режим ЧП из-за беспорядков, которые прошли там 1 июля. Они были вызваны изменениями в конституции Узбекистана, связанными со статусом региона, напоминает РЕН ТВ. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с депутатами Верховного совета и активом Каракалпакии призвал народ страны к единству, подчеркивает RT.
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