Президент Узбекистана отправился в Нукус после беспорядков
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вылетел в столицу автономной республики Каракалпакстан - город Нукус после беспорядков, произошедших накануне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации главы государства.
В субботу, 2 июля, после попытки захватить органы власти Нукуса, организаторов беспорядков задержали власти. Об этом сообщили в совместном заявлении парламента, правительства и МВД Каракалпакстана.
В пятницу в Нукусе, столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане, прошла несогласованная с властями демонстрация. Шествие было направлено против внесения поправок в конституцию страны. МВД Узбекистана восстановило общественный порядок.
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