Президент Узбекистана отправился в Нукус после беспорядков

В субботу, 2 июля, после попытки захватить органы власти Нукуса, организаторов беспорядков задержали власти. Об этом сообщили в совместном заявлении парламента, правительства и МВД Каракалпакстана.

В пятницу в Нукусе, столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане, прошла несогласованная с властями демонстрация. Шествие было направлено против внесения поправок в конституцию страны. МВД Узбекистана восстановило общественный порядок.

