Во Внуково куривший у стойки регистрации пассажир напал на полицейского

Закуривший около стойки регистрации пассажир нанёс травму одному из сотрудников полиции. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО, инцидент произошёл 4 февраля в московском аэропорту «Внуково».

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По данным ведомства, полицейские задержали жителя Калужской области 1977 года рождения. Нм мужчину, курившего около стойки регистрации терминала «А» был составлен административный протокол по статье о нарушении закона о запрете курения табака на отдельных территориях.

Затем мужчину отвели в медсанчасть аэропорта для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В этот момент дебошир себя агрессивно и оказал сопротивление стражам порядка, один из которых получил травму плеча.

Отмечается, что материалы, собранные по факту применения насилия в отношении представителя власти, были переданы в следственные органы.

Ранее жители Ногайского района Дагестана решили выяснить отношения рядом с постом полиции. Стражи порядка Кизлярского района потребовали прекратить драку, однако один из дебоширов подчиняться отказался и сломал ногу одному из полицейских, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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