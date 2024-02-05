Во Внуково куривший у стойки регистрации пассажир напал на полицейского

По данным ведомства, полицейские задержали жителя Калужской области 1977 года рождения. Нм мужчину, курившего около стойки регистрации терминала «А» был составлен административный протокол по статье о нарушении закона о запрете курения табака на отдельных территориях.

Затем мужчину отвели в медсанчасть аэропорта для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В этот момент дебошир себя агрессивно и оказал сопротивление стражам порядка, один из которых получил травму плеча.

Отмечается, что материалы, собранные по факту применения насилия в отношении представителя власти, были переданы в следственные органы.

Ранее жители Ногайского района Дагестана решили выяснить отношения рядом с постом полиции. Стражи порядка Кизлярского района потребовали прекратить драку, однако один из дебоширов подчиняться отказался и сломал ногу одному из полицейских, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

