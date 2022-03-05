Во Владивостоке «заминировали» самолет, а в Хабаровске – все школы

В аэропорту Владивостока поступило сообщение о «минировании» самолета Boeing 777-300ER, вылетевшего в Москву, сообщает РИА Новости.

СМИ сообщили о «минировании» Шереметьево

На борту лайнера 400 пассажиров, из них 40 детей.

В это же время в соседнем Хабаровске поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании мэрии и всех 70 городских школах. Всех людей пришлось эвакуировать. В настоящее время идут проверки. Сообщение от неизвестных поступило на электронную почту администрации города.

Ученики младших классов вместе с преподавателями отправились в тёплые здания неподалеку от учебных учреждений.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ХабаровскВладивостокСамолетыШколыМинирование
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