СМИ сообщили о «минировании» Шереметьево
Неизвестные «заминировали» столичный аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево. Специалисты проверяют информацию», — рассказал собеседник агентства.
При этом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Ранее стало известно, что в московских аэропортах отменили и задержали более 130 рейсов. В частности, в Шереметьево отменили 61 и задержали 14 бортов, пишет Газета.ру.
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