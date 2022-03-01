СМИ сообщили о «минировании» Шереметьево

Неизвестные «заминировали» столичный аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В аэропортах Москвы отменили или задержали более 130 рейсов

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево. Специалисты проверяют информацию», — рассказал собеседник агентства.

При этом воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что в московских аэропортах отменили и задержали более 130 рейсов. В частности, в Шереметьево отменили 61 и задержали 14 бортов, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:МинированиеАэропортШереметьево
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