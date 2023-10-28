Во Владивостоке загорелся лесной массив на площади 3 км

Природный пожар произошел в лесном массиве в микрорайоне Седанка во Владивостоке, загорелась сухая растительность на площади 3 км по фронту. Об этом сообщает управление МЧС по Приморскому краю.

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Информация о возгорании поступила в 10:33 (03:33 мск).

«В настоящее время силами МЧС России проводится тушение пожара ... Угрозы строениям нет», — подчеркнули в ведомстве.

В борьбе с огнем участвуют 11 специалистов и три единицы техники.

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ФОТО: РИА Новости
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