Во Владивостоке задержаны поджигатели 22 машин

В ходе расследования установлено, что двое жителей согласились исполнить заказ на поджог автомобиля. Мужчины, взяли канистру бензина, облили заказанный автомобиль, подожгли перчатку и кинули ее в машину, после чего произошло возгорание. Злоумышленники получили деньги. Все задержанные ранее судимые.

На опубликованных кадрах видно, что 22 машины были охвачены пламенем. Раздалось несколько взрывов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

