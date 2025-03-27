Во Владивостоке задержаны поджигатели 22 машин
Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов задержали заказчика и двух исполнителей поджога автомобилей на стоянке, где сгорели 22 транспортных средства, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
В ходе расследования установлено, что двое жителей согласились исполнить заказ на поджог автомобиля. Мужчины, взяли канистру бензина, облили заказанный автомобиль, подожгли перчатку и кинули ее в машину, после чего произошло возгорание. Злоумышленники получили деньги. Все задержанные ранее судимые.
На опубликованных кадрах видно, что 22 машины были охвачены пламенем. Раздалось несколько взрывов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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