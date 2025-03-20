В Ленинградской области после попытки поджога МФЦ задержали подростка

В городе Сертолово Ленинградской области подросток попытался устроить поджог в помещении многофункционального центра (МФЦ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

По предварительной информации, несовершеннолетний разлил легковоспламеняющуюся жидкость внутри здания МФЦ, после чего произошло возгорание. Пламя было потушено до прибытия пожарных, отметили в ведомстве.