В Ленинградской области после попытки поджога МФЦ задержали подростка

В городе Сертолово Ленинградской области подросток попытался устроить поджог в помещении многофункционального центра (МФЦ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

По предварительной информации, несовершеннолетний разлил легковоспламеняющуюся жидкость внутри здания МФЦ, после чего произошло возгорание. Пламя было потушено до прибытия пожарных, отметили в ведомстве.

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Несмотря на быстрое устранение огня, на место происшествия выехали экстренные службы. Источник агентства в оперативных структурах сообщил, что подозреваемый был задержан.

Подробности о мотивах подростка и обстоятельствах произошедшего пока не уточняются. Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МФЦПоджогЛенинградская Область

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