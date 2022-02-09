Во Владивостоке более 400 рабочих эвакуировали из-за утечки аммиака
Более 400 рабочих эвакуировали на предприятии пищевой продукции во Владивостоке из-за утечки аммиака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.
Отмечается, что на улицу были выведены 420 сотрудников производства, работники самостоятельно ликвидировали утечку, перекрыв дублирующий вентиль.
«Объем утечки составляет три-пять литра. Проводится проветривание склада, где произошла утечка, облака газа не наблюдалось», — заявили в МЧС.
Производство на предприятии временно приостановлено, отмечает «Свободная пресса». Угрозы сотрудникам нет.
Отмечается, что концентрация аммиака на месте утечки в 10 раз превышает норму. Однако превышения концентрации опасного вещества за пределами предприятия не наблюдается, сообщает телеканал «360».
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