Во Владивостоке более 400 рабочих эвакуировали из-за утечки аммиака

Более 400 рабочих эвакуировали на предприятии пищевой продукции во Владивостоке из-за утечки аммиака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.

Из Останкинской башни из-за сообщения о минировании эвакуировали людей

Отмечается, что на улицу были выведены 420 сотрудников производства, работники самостоятельно ликвидировали утечку, перекрыв дублирующий вентиль.

«Объем утечки составляет три-пять литра. Проводится проветривание склада, где произошла утечка, облака газа не наблюдалось», — заявили в МЧС.

Производство на предприятии временно приостановлено, отмечает «Свободная пресса». Угрозы сотрудникам нет.

Отмечается, что концентрация аммиака на месте утечки в 10 раз превышает норму. Однако превышения концентрации опасного вещества за пределами предприятия не наблюдается, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ЭвакуацияУтечкаВладивосток
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