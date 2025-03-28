Во Владивостоке арестовали поджигателей, спаливших 22 автомобиля

В Белом доме ответили на идею Путина ввести на Украине внешнее управление Ночью над территорией пяти муниципалитетов Воронежской области сбили более 30 дронов В Магаданской области начали операцию по спасению попавших под лавину туристов Телефонные мошенники начали похищать деньги пожилых людей под видом сотрудников Пенсионного фонда Более 70% представителей поколения Z любят вечеринки и музыку прошлых лет