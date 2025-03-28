Во Владивостоке арестовали поджигателей, спаливших 22 автомобиля
28 марта 202508:27
Суд во Владивостоке отправил в СИЗО трёх человек, обвиняемых в поджоге автомобиля, из-за которых на автостоянке сгорели 22 машины. Об этом сообщает прокуратура. Приморского края
Один из арестованных признался, что совершил преступление «по заданию организатора».
«За вознаграждение в виде наркотических средств», - говорится в сообщении ведомства.
Злоумышленников арестовали на месяц и 26 дней.
Ранее в Вязьме Смоленской области по факту попытки поджога центра патриотического воспитания «Долг» был задержан 15-летний подросток, сообщает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru