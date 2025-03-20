МИД назвал абсурдом обвинения в причастности к поджогу ИКЕА в Литве

В МИД России отвергли заявления литовской стороны о якобы причастности Москвы к поджогу магазина ИКЕА в Вильнюсе, назвав подобные обвинения необоснованными и абсурдными. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, российская сторона не располагает какими-либо фактами, подтверждающими выдвинутые обвинения, а сами утверждения, по ее словам, продиктованы русофобскими настроениями. Она подчеркнула, что без проведения объективного расследования говорить о чьей-либо вине недопустимо.

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Представитель внешнеполитического ведомства также выразила мнение, что подобная риторика наносит ущерб самой Литве и сводит серьезный разговор о безопасности к пропагандистским инсинуациям.

Ранее литовская прокуратура обвинила российскую военную разведку в организации поджога магазина ИКЕА в 2024 году. Инцидент был квалифицирован как акт терроризма, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ЛитваМИДМария Захарова

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