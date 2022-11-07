Во Владивосток на пароме доставили тела двух погибших в Сеуле россиянок
Паром Eastern Dream прибыл во Владивосток, на котором из Южной Кореи доставили тела двух россиянок, погибших в давке в Сеуле, сообщает РИА Новости.
«Паром прибыл во Владивосток», — сообщил представитель компании-перевозчика в столице Приморья.
В ночь на 30 октября во время празднования Хеллоуина в центре Сеула произошла массовая давка. Погибли 155 человек, в том числе четыре россиянина. Владимир Путин выразил свои соболезнования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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