Во Владивосток на пароме доставили тела двух погибших в Сеуле россиянок

Паром Eastern Dream прибыл во Владивосток, на котором из Южной Кореи доставили тела двух россиянок, погибших в давке в Сеуле, сообщает РИА Новости.

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«Паром прибыл во Владивосток», — сообщил представитель компании-перевозчика в столице Приморья.

В ночь на 30 октября во время празднования Хеллоуина в центре Сеула произошла массовая давка. Погибли 155 человек, в том числе четыре россиянина. Владимир Путин выразил свои соболезнования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Vladivostok.ru
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