Певец K-pop погиб во время давки в Сеуле

Молодой человек стал известен благодаря реалити-шоу «Produce 101», в котором участники соревнуются, чтобы войти в состав K-pop группу из 11 человек. Также он появился в сериале «Сегодня был еще один день Намхена».

В ночь на 30 октября во время празднования Хеллоуина в центре Сеула произошла массовая давка. Погибли 153 человека, в том числе четыре россиянина. Еще около ста получили травмы, а в мэрии рассказали о сообщения о пропажи 270 человек. Владимир Путин выразил свои соболезнования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

