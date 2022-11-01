Певец K-pop погиб во время давки в Сеуле

24-летний певец стиля K-pop, актер Ли Джихан скончался в результате массовой давки 29 октября в центре Сеуле во время празднования Хеллоуина, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на издание Entertainment News.

В Южной Корее восстановили картину давки в Сеуле, где погибли более 150 человек

Молодой человек стал известен благодаря реалити-шоу «Produce 101», в котором участники соревнуются, чтобы войти в состав K-pop группу из 11 человек. Также он появился в сериале «Сегодня был еще один день Намхена».

В ночь на 30 октября во время празднования Хеллоуина в центре Сеула произошла массовая давка. Погибли 153 человека, в том числе четыре россиянина. Еще около ста получили травмы, а в мэрии рассказали о сообщения о пропажи 270 человек. Владимир Путин выразил свои соболезнования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Плотникова
ТЕГИ:Южная КореяСеул
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