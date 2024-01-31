Во Владимирской области загорелся склад с обувью на 2,5 тысячи квадратных метров

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Псковской областью Министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа на «Уралтрансмаше» МВФ улучшил прогноз по росту российской экономики в нынешнем году Танкер «Остров Сахалин» освобождён из ледяного плена в Охотском море Американский истребитель F-16 потерпел крушение у берегов Южной Кореи Автодилеры заявили, что дефицита запчастей для китайских автомобилей на российском рынке нет