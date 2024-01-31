Во Владимирской области загорелся склад с обувью на 2,5 тысячи квадратных метров

Пожар произошел на складе с обувью в поселке Муромцево Владимирской области, площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

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«Огонь охватил 2 500 квадратных метров помещения для хранения обуви. Тушение осложняет высокая горючая нагрузка», — отметили в ведомстве.

Данных о пострадавших не поступало.

К тушению пожара привлекли 55 сотрудников и 27 единиц техники МЧС.

Ранее в Москве загорелось административное здание на улице Гиляровского, 29, из помещения спасли трех человек, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: МЧС России
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