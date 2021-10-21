Во Владимирской области в автоаварии с автобусом есть погибшие
21 октября 202106:22
Во Владимирской области автобус столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком, сообщает УМВД региона.
В результате происшествия погибли четыре человека, еще шесть получили различные травмы.
ДТП произошло минувшей ночью на 187 км автодороги «Волга» в Судогодском районе. Ехавший в сторону Нижнего Новгорода автобус Mercedes столкнулся с грузовиком Scania.
Напомним, столкновение двух автобусов и грузовика произошло в Нижнем Новгороде. В автоаварии пострадали 12 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru