В Нижнем Новгороде произошло ДТП двух автобусов и грузовика
ДТП двух автобусов и грузовика произошло в Нижнем Новгороде. В дорожнои инциденте пострадали 12 человек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Сообщается, что столкновение произошло на улице Мечникова.
«Столкнулись два автобуса, в которых находились 50 человек, и грузовик. Пострадали 12 человек, все направлены в больницу», — цитирует слова представителя экстренных служб RT.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о состоянии туристов, попавших в Турции в автобусное ДТП в Анталье. Их момтояние медики оценивают как хорошее.
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