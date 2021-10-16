В Нижнем Новгороде произошло ДТП двух автобусов и грузовика

Сообщается, что столкновение произошло на улице Мечникова.

«Столкнулись два автобуса, в которых находились 50 человек, и грузовик. Пострадали 12 человек, все направлены в больницу», — цитирует слова представителя экстренных служб RT.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о состоянии туристов, попавших в Турции в автобусное ДТП в Анталье. Их момтояние медики оценивают как хорошее.

