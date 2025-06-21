Во Владимирской области после ДТП частично обрушился надземный переход

Автомобиль «ГАЗ» врезался в опору надземного пешеходного перехода в Петушинском районе Владимирской области, переход частично обрушился. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел 21 июня около 03:00 мск на 131-м км трассы М-7 «Волга» в черте населенного пункта Липна.

«По предварительной информации, водитель автомобиля "ГАЗ", следуя в сторону Нижнего Новгорода, допустил наезд на опору надземного пешеходного перехода», - указали в МВД.

Конструкция получила повреждения, одна сторона перехода обрушилась на кузов машины. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Сахалинской области обрушился мост с проезжавшим по нему экскаватором, пострадал водитель автомобиля.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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