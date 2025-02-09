В Астрахани пять человек пострадали в результате ДТП с грузовиком
В Астрахани грузовой фургон столкнулся с легковым автомобилем, пострадали пять человек. Об этом сообщают РИА Новости.
ДТП случилось 9 февраля днем на Комсомольской улице на западе города. Грузовик не уступил дорогу Daewoo Nexia, в результате чего произошло столкновение.
Пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести. По информации источника, речь идет о водителе легкового автомобиля и его пассажирах, трое из которых малолетние дети.
Ранее сегодня, 9 февраля, водитель Volkswagen Polo наехал на группу пешеходов в Екатеринбурге, один человек погиб, еще трое ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спортивный комментатор Скворцов попал в реанимацию
- В Москве сотрудники МЧС спасли подростка, провалившегося под лед
- В Анапе полицейские применили оружие для задержания нарушителя
- Автомобиль с несколькими людьми улетел в канал в Дагестане
- Гладков: Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ
- Трамп обновил рекорд по числу принятых указов за первые 100 дней президентства
- Собянин рассказал о новом рекорде посещаемости театров в Москве
- В Астрахани пять человек пострадали в результате ДТП с грузовиком
- Садовничий: Суперкомпьютер МГУ для развития ИИ-систем достиг полной загрузки
- На севшем на мель на Сахалине китайском балкере две пробоины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru