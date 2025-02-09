В Астрахани пять человек пострадали в результате ДТП с грузовиком

В Астрахани грузовой фургон столкнулся с легковым автомобилем, пострадали пять человек. Об этом сообщают РИА Новости.

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ДТП случилось 9 февраля днем на Комсомольской улице на западе города. Грузовик не уступил дорогу Daewoo Nexia, в результате чего произошло столкновение.

Пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести. По информации источника, речь идет о водителе легкового автомобиля и его пассажирах, трое из которых малолетние дети.

Ранее сегодня, 9 февраля, водитель Volkswagen Polo наехал на группу пешеходов в Екатеринбурге, один человек погиб, еще трое ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:РоссияАстраханьДТП

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