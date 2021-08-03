Во Владимирской области горит четырехэтажный жилой дом

Пожарные тушат возгорание в четырехэтажном жилом доме в Коврове Владимирской области. Об этом сообщили в МЧС России. Огонь уже распространился на площади 1,5 тыс. кв. метров и перекинулся на крышу. ТАСС отмечает, что сотрудники МЧС спасли 20 человек, есть один пострадавший.

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А 1 августа открытое горение было ликвидировано в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России региона.

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров. По данным спасателей, о помощи просили люди с третьего и четвертого этажей. Всего из здания были спасены 25 человек.


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ФОТО: ГУ МЧС России по Челябинской_области
ТЕГИ:МЧСПожар
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