Во Владимирской области горит четырехэтажный жилой дом

А 1 августа открытое горение было ликвидировано в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России региона.

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров. По данным спасателей, о помощи просили люди с третьего и четвертого этажей. Всего из здания были спасены 25 человек.



