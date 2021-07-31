В Хабаровске произошел пожар на территории военного госпиталя
31 июля 202108:37
Пожар произошел на территории окружного военного клинического госпиталя в Хабаровске, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).
Отмечается, что около 00:50 субботы (17:50 мск) на открытой площадке на территории госпиталя загорелись строительные материалы.
«Силами пожарных расчетов возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет», — сообщили в ВВО.
Причины пожара устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru