В Хабаровске произошел пожар на территории военного госпиталя

Пожар произошел на территории окружного военного клинического госпиталя в Хабаровске, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

Отмечается, что около 00:50 субботы (17:50 мск) на открытой площадке на территории госпиталя загорелись строительные материалы.

«Силами пожарных расчетов возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет», — сообщили в ВВО.

Причины пожара устанавливаются.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарХабаровск
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