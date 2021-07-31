В Хабаровске произошел пожар на территории военного госпиталя

Пожар произошел на территории окружного военного клинического госпиталя в Хабаровске, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

Отмечается, что около 00:50 субботы (17:50 мск) на открытой площадке на территории госпиталя загорелись строительные материалы.

«Силами пожарных расчетов возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет», — сообщили в ВВО.

Причины пожара устанавливаются.

