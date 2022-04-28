Во Владимирской области арестовали сторонника проукраинской националистической идеологии
ФСБ пресекла деятельность сторонника проукраинской националистической идеологии во Владимирской области, подозреваемый арестован. Об этом сообщает региональное управление ведомства.
По данным ФСБ, местный житель 1979 года рождения причастен к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности, пишет РИА ФАН. Отмечается, что в феврале мужчина разместил в открытом Telegram-канале сообщение с призывом уничтожать российские войсковые части, органы госуправления, изготавливать самодельные взрывные устройства и совершать вооруженные нападения, пишет Ura.ru.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства указанного лица обнаружены государственные символы Украины, националистическая атрибутика, элементы военной экипировки, а также предметы, похожие на холодное и дробящее оружие», — подчеркнули правоохранители.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Фигуранта заключили под стражу.
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