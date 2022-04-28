Во Владимирской области арестовали сторонника проукраинской националистической идеологии

По данным ФСБ, местный житель 1979 года рождения причастен к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности, пишет РИА ФАН. Отмечается, что в феврале мужчина разместил в открытом Telegram-канале сообщение с призывом уничтожать российские войсковые части, органы госуправления, изготавливать самодельные взрывные устройства и совершать вооруженные нападения, пишет Ura.ru.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства указанного лица обнаружены государственные символы Украины, националистическая атрибутика, элементы военной экипировки, а также предметы, похожие на холодное и дробящее оружие», — подчеркнули правоохранители.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Фигуранта заключили под стражу.

