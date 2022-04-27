ФСБ задержала в Белгороде россиян, готовивших диверсию на транспорте

ФСБ задержала в Белгороде двоих сторонников «украинского нацизма», которые готовили диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

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Отмечается, что задержанные — граждане России. Помимо подготовки к диверсии, злоумышленники направляли на украинский сайт «Миротворец» данные о российских военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на Украине, пишет Ura.ru.

Подозреваемые дают признательные показания, отмечает RT. Установлено, что задержанные россияне планировали повредить железнодорожные пути, по которым перемещают военные эшелоны. По словам злоумышленников, они намеревались повредить железнодорожное полотно «путем выкручивания винтов и ослабления крепежей», а затем распространить в интернете информацию о диверсии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеБелгородФСБ
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