Во Владимире шаурмой отравились 17 человек

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области объявило о проведении санитарно-эпидемиологического расследования по факту острой кишечной инфекции у 17 посетителей пунктов общественного питания с шаурмой.

В кафе в Магнитогорске отравились шаурмой больше 40 человек

В пресс-службе ведомства указали, что специалисты выехали на объекты общепита для взятия проб и дальнейших лабораторных исследований.

В региональной прокуратуре уточнили, что речь идет о возможном пищевом отравлении «после употребления в пищу шаурмы в трёх предприятиях быстрого питания».

Ранее кафе NicePriceCafe, расположенное на юго-западе Москвы, закрыли после отравления семи человек, которые приобрели здесь роллы и рыбу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Владимирская ОбластьОтравлениеРоспотребнадзорШаурма

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