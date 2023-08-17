Во Владимире шаурмой отравились 17 человек

В пресс-службе ведомства указали, что специалисты выехали на объекты общепита для взятия проб и дальнейших лабораторных исследований.

В региональной прокуратуре уточнили, что речь идет о возможном пищевом отравлении «после употребления в пищу шаурмы в трёх предприятиях быстрого питания».

Ранее кафе NicePriceCafe, расположенное на юго-западе Москвы, закрыли после отравления семи человек, которые приобрели здесь роллы и рыбу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».