Во Владимире шаурмой отравились 17 человек
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области объявило о проведении санитарно-эпидемиологического расследования по факту острой кишечной инфекции у 17 посетителей пунктов общественного питания с шаурмой.
В пресс-службе ведомства указали, что специалисты выехали на объекты общепита для взятия проб и дальнейших лабораторных исследований.
В региональной прокуратуре уточнили, что речь идет о возможном пищевом отравлении «после употребления в пищу шаурмы в трёх предприятиях быстрого питания».
Ранее кафе NicePriceCafe, расположенное на юго-западе Москвы, закрыли после отравления семи человек, которые приобрели здесь роллы и рыбу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Все торговые центры Москвы «заминировали»
- Во Владимире шаурмой отравились 17 человек
- Роскосмос: Станция «Луна-25» сделала первый снимок обратной стороны Луны
- Под обстрел ВСУ попало село Забрама Брянской области
- Более 60 процентов россиян занимается самолечением вместо посещения врачей
- В Швеции готовятся сжечь Коран у посольства Ирана
- УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока и тренера сезона
- Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес
- Басманный суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале
- Главред «За рулем» Кадаков: ставки по автокредитам увеличатся до 25%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru