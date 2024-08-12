Во Владимире автомобиль без водителя наехал на группу детей
Автомобиль Chevrolet Lacetti, в салоне которого не было водителя, наехал на группу несовершеннолетних во Владимире. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Владимирской области.
Инцидент произошёл на улице Мира. По предварительным данным, иномарка, припаркованная рядом с домом 84, начала самопроизвольное движение и сбила детей, в сопровождении взрослых направлявшихся в детский центр.
«Семь несовершеннолетних были доставлены в медучреждение для обследования и оказания медицинской помощи», - указали в ведомстве.
Отмечается, что по данному факту проводится проверка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru