Во Владикавказе восстановлена линия подачи кислорода в больницу, в которой погибли пациенты
Стало известно о восстановлении магистральной линии подачи кислорода в больнице во Владикавказе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на врио главы Минздрава Северной Осетии Сослана Тебиева.
По его словам, проводится тестирование работы всей системы, в ближайшее время ожидается поставка кислорода.
Отмечается, что изначально в учреждении не было заложено резервной линии.
Как заявил ранее врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, в конце 2019 - начале 2020 года подвод кислорода в учреждение был сделан в рамках подготовки к борьбе с COVID-19.
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