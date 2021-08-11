Во Владикавказе восстановлена линия подачи кислорода в больницу, в которой погибли пациенты

Стало известно о восстановлении магистральной линии подачи кислорода в больнице во Владикавказе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на врио главы Минздрава Северной Осетии Сослана Тебиева.

Меняйло: Владикавказскую больницу реконструировали в 2012 году

По его словам, проводится тестирование работы всей системы, в ближайшее время ожидается поставка кислорода.

Отмечается, что изначально в учреждении не было заложено резервной линии.

Как заявил ранее врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, в конце 2019 - начале 2020 года подвод кислорода в учреждение был сделан в рамках подготовки к борьбе с COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Больница
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