Во Владикавказе восстановлена линия подачи кислорода в больницу, в которой погибли пациенты

По его словам, проводится тестирование работы всей системы, в ближайшее время ожидается поставка кислорода.

Отмечается, что изначально в учреждении не было заложено резервной линии.

Как заявил ранее врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, в конце 2019 - начале 2020 года подвод кислорода в учреждение был сделан в рамках подготовки к борьбе с COVID-19.

